Президент назвал дату встречи советников в "нормандском формате"

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча советников в "нормандском формате" запланирована на 28 августа. Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Режим тишины" ежедневно. Дальше - договорились о 20 участках разминирования. Это большой шаг вперед: о точках разведения, об обмене пленными. И уже на техническом направлении сейчас будем идти к результату, к выполнению всего этого. Дальше - договорились о встрече советников в "нормандском формате". Договорились на конец августа, 28 числа эта будет встреча. А потом, я считаю, что должна еще быть встреча министров иностранных дел четверки и затем - встреча лидеров", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что из-за COVID-19 все встречи проходят в видеоформате и он не видит смысла для изменения "минского формата" на другой.

Напомним, в ТКГ подтвердили встречу советников в "нормандском формате".