Белорусы должны найти формат диалога, но не "дубинками" - Зеленский

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в Беларуси власть и общество должны найти формат диалога, а не "дубинок". Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Что касается кровопролития (в Беларуси - ред.) - ни в коем случае, мы сразу отреагировали - как бы то ни было, что бы там ни происходило - власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой. Но не "дубинками", извините. Спокойный формат диалога и выйти из этого сложного вопроса. Сложного положения, которое продолжается в Беларуси", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в Беларуси санкции ЕС расценили как "ущерб суверенитету" страны.