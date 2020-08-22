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ООС: с начала суток со стороны боевиков зафиксирован один факт нарушения "режима тишины"

ООС: с начала суток со стороны боевиков зафиксирован один факт нарушения "режима тишины"

КИЕВ. 22 августа. УНН. По состоянию на 17:30 с начала текущих суток боевики осуществили один выстрел из ручного противотанкового гранатомета по защитниках Марьинки. Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения ООС, информирует УНН.

"По состоянию на 17:30 22 августа 2020 года в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета возле Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех участках ответственности украинских подразделений "режим тишины" сохранялся в полной мере. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщалось ранее в УНН, по данным штаба ООС, вчера на всех участках фронта сохранялся "режим тишины".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, нарушение, ООС
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