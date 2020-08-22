Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма - МИД

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина стремится использовать платформу Тюркского союза как еще одну площадку для борьбы за деоккупацию Крыма. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, информирует УНН.

"Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят страны тюркоязычные... Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации", - рассказала Джапарова.

Также в планах украинской власти - конференция безопасности по вопросам Крыма, организация в Киеве ежегодного крымского саммита и тому подобное.

"По состоянию на сейчас на всех встречах с послами я понемногу проговариваю эти наши идеи. Эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Будет предусматриваться широкий круг консультаций, приглашение партнеров и меры для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы", - добавила первая заместительница министра иностранных дел.

Как сообщалось ранее в УНН, вопрос деоккупации Крыма и Донбасса категорически нельзя объединять - Кулеба.