Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8040

Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма - МИД

Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма - МИД

Эмине Джапарова

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина стремится использовать платформу Тюркского союза как еще одну площадку для борьбы за деоккупацию Крыма. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, информирует УНН.

"Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят страны тюркоязычные... Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации", - рассказала Джапарова.

Также в планах украинской власти - конференция безопасности по вопросам Крыма, организация в Киеве ежегодного крымского саммита и тому подобное.

"По состоянию на сейчас на всех встречах с послами я понемногу проговариваю эти наши идеи. Эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Будет предусматриваться широкий круг консультаций, приглашение партнеров и меры для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы", - добавила первая заместительница министра иностранных дел.

Как сообщалось ранее в УНН, вопрос деоккупации Крыма и Донбасса категорически нельзя объединять - Кулеба.

Источник: УНН
Теги: МИД, оккупация, аннексия, аннексия Крыма
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.