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Финская ТРК исправила карту с оккупированным Крымом в составе РФ после реакции украинского посольства

Финская ТРК исправила карту с оккупированным Крымом в составе РФ после реакции украинского посольства

КИЕВ. 22 августа. УНН. После сообщения украинского посольства финская телерадиокомпания Yle Uutiset исправила карту в одной из передач, на которой оккупированный Крым обозначен в качестве части РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства.

"Спасибо Yle Uutiset за оперативную реакцию и исправление Крыма на карте как неотъемлемой части Украины. Надеемся, что таких досадных ошибок можно будет избежать в будущем. #CrimeaIsUkraine", - сообщили в посольстве.

Ранее посольство обратило внимание Yle Uutiset на то, что "недопустимо обозначать на своих картах Крым российским, который был незаконно аннексирован из Украины в 2014 году".

"Мы требуем изменить карту. #КримУкраина", - говорилось в сообщении диппредставительства.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма - МИД.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, аннексия, Финляндия, посольство, аннексия Крыма
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