Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму - Джапарова

КИЕВ. 23 августа. УНН. Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму, тему которой уже длительное время, с момента оккупации Россией украинского полуострова, поднимает Украины. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

По ее словам, эта идея и необходимость работы постоянной или временной мониторинговой миссии международных организаций с самого 2014 так или иначе нарушается, продвигается и озвучивается. Другой момент — это “стена, которая называется “Российская Федерация”, обратила внимание Джапарова.

“Я просто объясню, что для Украины принципиально (и это нормально), что любая мониторинговая миссия должна заезжать в Крым согласно украинскому законодательству как в часть Украины. Россия на такую формулировку не согласна”.

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Заместитель главы МИД обратила внимание, что нарушители порядка въезда на территорию оккупированного украинского Крыма будут стремиться скрыть это, но для деятельности мониторинговой миссии такое поведение будет невозможным.

“Поэтому, очевидно, Россия будет искать разные аргументы, декларируя, что они ждут всех в Крым (мы слышим это везде, что „приезжайте к нам в гости в Крым — мы вам все покажем и расскажем“. Штудман (швейцарский дипломат Жерар Штудман, который в качестве спецпредставителя генсекретаря Совета Европы посетил 2016 с разрешения украинской власти оккупирован Крым — ред.) съездил туда. Его ФСБ за руку водила на все встречи. И мы понимаем, что адекватное восприятие ситуации с эскортом ФСБ достаточно сложно сформировать. Поэтому, к сожалению, Россия блокирует...”- сказала Джапарова.

И на вопрос, означает ли это, что вероятная мониторинговая миссия попадет в оккупированный Крыму не скоро, она ответила: “И миссия туда, как на „территорию Российской Федерации“, как настаивают российские чиновники, политики и дипломаты, не попадет”.

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Россия, утверждает, что Крым вошел в нее с непризнанными мировым сообществом результатам устроенного Кремлем на оккупированном украинском полуострове псевдореферендума, противоречащего и украинскому, и международному праву, сопротивляется попыткам Украины и мирового сообщества направить в Крым мониторинговые миссии признанных международных организаций. Зато Москва принимает в Крыму некоторых западных деятелей, сторонников Кремля, которые приезжают на полуостров в нарушение украинского законодательства только как частные лица.

Среди примеров таких действий — то, что Россия продолжает отказывать мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым, чем нарушает резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.