МИД: классическая журналистика в Крыму невозможна, 11 гражданских журналистов за решеткой

КИЕВ. 23 августа. УНН. Классическая журналистика в Крыму невозможна, а 11 гражданских журналистов находятся за решеткой власти, которую установила на оккупированном украинском полуострове Россия. Такую информацию сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

“Скажу, что из последнего, то, что мы отслеживаем. Например, классическая журналистика в Крыму невозможна. Мы переживали это вместе и с „Крым.Реалии“, когда начинали работать после оккупации, после того, как мы выехали из Крыма. Десятки СМИ вынуждены были уехать. И таким феноменальным явлением в Крыму было формирование гражданской журналистики, когда люди, которые не согласные с теми правонарушениями, которые происходили с обысками в домах крымских татар, просто брали телефоны, снимали, преподавали в социальные сети. И таких людей так же сажают за решетку. На сегодня их 11. И мы как министерство начинаем кампанию в поддержку гражданских журналистов”, — отметила заместитель министра.

В украинском Крыму после незаконной оккупации полуострова Россией, которую не признает Киев и международное сообщество, продолжаются репрессии против несогласных с введенным Москвой российским режимом. Среди наиболее преследуемых — журналисты, “официальные” и гражданские, освещающих реальные события на полуострове, не приукрашенный официальной российской пропагандой.

Напомним, ранее в МИД заявили, что Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму.