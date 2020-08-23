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Белорусские футболисты начали отмечать голы жестом команды Тихановской

Белорусские футболисты начали отмечать голы жестом команды Тихановской

КИЕВ. 23 августа. УНН. Футболист ФК "Рух" Олег Никифоренко стал автором второго гола в ворота "Город" по ходу матча 22-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси. Во время празднования гола он остановился, поднял одну руку вверх, сжав кулак, а другой рукой показал жест V. Как отмечает "Наша нива", этот жест используют члены команды Светланы Тихановской, которая является главным оппонентом президента Беларуси Александра Лукашенко, передает УНН.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу “Движения”. Победа позволила команде догнать по очкам минское “Динамо”, которое располагается на седьмой строчке в таблице первенства.

Накануне в матче национального чемпионата между “Слуцком” и “Динамо” (1:2) нападающий столичного клуба Евгений Шикавка также жестом V отметил победный гол в ворота соперников.

До этого в пятницу в матче с солигорским “Шахтером” игрок “Ислочь” Николай Януш сделал дубль, его команда выиграла со счетом 4:2. Один из голов футболист отметил так: одна рука поднята вверх с жестом V, пальцы другой сжаты в кулак.

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Ранее белорусские спортсмены написали открытое письмо, в котором отреагировали на протестные акции, проходящие в стране. Спортсмены потребовали прекратить насилие в отношении мирных граждан, проверить законность действий силовиков, признать выборы президента Беларуси недействительными.

С 22-го тура белорусского первенства игры первой и второй лиг проходят без зрителей “в связи со сложившейся обстановкой”.

Напомним, в Беларусь 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей.

После этого в Беларуси начались протесты, в том числе 20 августа в центре Минска собрались около 20 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: футбол, протесты, Беларусь
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