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Сегодня подразделения ВС получат обновленные танки, бронетранспортеры и машины пехоты - Президент

Сегодня подразделения ВС получат обновленные танки, бронетранспортеры и машины пехоты - Президент

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия Государственного флага, передает корреспондент УНН.

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72, новейшие бронетранспортеры, машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - сказал Президент.

По его словам, переоснащение армии, принятие на вооружение новых боевых систем, приведение органов военного управления к стандартам НАТО является для нас обязательным.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утром 23 августа принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, танки, бронетехника, военная техника, Президент, Владимир Зеленский
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