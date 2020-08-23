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Обращение Кравчука в ВР относительно выборов в ОРДЛО направлено в комитеты - Разумков

Обращение Кравчука в ВР относительно выборов в ОРДЛО направлено в комитеты - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Верховную Раду поступило обращение Леонида Кравчука с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, оно направлено в комитеты. Об этом сказал глава ВР Дмитрий Разумков журналистам, передает корреспондент УНН.

"Об обращении Леонида Макаровича (Кравчука - ред ..), оно действительно поступило в Верховную Раду Украины, если я не ошибаюсь, в пятницу, Руслан Алексеевич (Стефанчук - ред.) направил его в комитеты, комитет будет рассматривать эти вопросы", - сказал Разумков.

По словам главы ВР, по его мнению, выборы - это правильно, и выборы должны проходить на той территории, на которой это возможно сделать.

"Я считаю, это исключительное право гражданина по Конституции. Однако есть некоторые ограничения. Выборы должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, проживающих на той или иной территории. Но главное - они должны соответствовать европейским нормам и должны быть такими, чтобы не ставить под угрозу жизнь и здоровье наших граждан... По состоянию на сегодня... провести выборы на временно оккупированных территориях - я не понимаю, как это сделать. Если мы говорим о ТКГ, следовало бы услышать мнение других представителей, включая представителей Офиса Президента", - добавил он.

Напомним, на заседании трехсторонней контактной группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: выборы, Верховная Рада, Украина, Леонид Кравчук, ОРДЛО, Дмитрий Разумков
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