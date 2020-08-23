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Стала известна программа Президента на День Независимости Украины

Стала известна программа Президента на День Независимости Украины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. В понедельник, 24 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Так, в понедельник в Киеве на Михайловской площади, Глава государства с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины.

Также на Софийской площади Президент выступит с речью по случаю 29-й годовщины Независимости Украины и вручит государственные награды.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утром 23 августа принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, День Независимости, Владимир Зеленский
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