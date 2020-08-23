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Зеленский сегодня подпишет указ о реабилитации ветеранов

Зеленский сегодня подпишет указ о реабилитации ветеранов

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подпишет указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации для ветеранов и их семей. Об этом Глава государства сказал, выступая на III Международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы - там Украина", передает корреспондент УНН.

"Впереди очень много работы. Надо улучшать лечение и реабилитацию участников боевых действий. Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации для ветеранов и их семей", - сказал Президент.

По его словам, работа в этом направлении - это не вопрос какой-то одной знаменательной даты, работа должна идти постоянно, системно и последовательно, вне всякого политического контекста.

Напомним, ранее Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением золотой звезды Сергею Михальчуку, посмертно.

Источник: УНН
Теги: Украина, ветераны, указы, реабилитация, Президент, Владимир Зеленский
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