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Президент ветераны могут быть реальными локомотивами успешных изменений в Украине

Президент ветераны могут быть реальными локомотивами успешных изменений в Украине

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине нужно как можно больше ветеранских бизнесов. Об этом Глава государства сказал, выступая на III Международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы - там Украина", передает корреспондент УНН.

"Отдельная важная тема и важный приоритет - это создание рабочих мест для ветеранов. По этому поводу я хочу поделиться с вами одной мыслью. Я думаю, нам нужно как можно больше ветеранских бизнесов. Логика у меня очень простая: наши ветераны - это люди, которые первыми пошли защищать страну, это люди слова и дела. Стрессоустойчивость, дисциплина, лидерские качества, умение принимать правильные, смелые и быстрые решения, системность и стратегическое мышление. Это и армейские навыки, и одновременно правила, по которым существуют все успешные компании", - сказал Зеленский.

По его словам, нельзя тоже не учесть опыт других государств, где много ветеранов являются учредителями крупных, серьезных, мощных и известных компаний.

"Каким образом в этом вопросе может помочь государство? По моему мнению, нужны программы бизнес-образования тому, кому это действительно интересно. Кроме того, государство должно финансово поддержать старт такого бизнеса, делать льготные кредиты. Сейчас в ВР есть проект о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Думаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес как отдельную категорию бизнеса", - заявил Президент.

"Наши ветераны - это люди с большой буквы, именно они всегда двигают страну вперед и могут быть реальными локомотивами, драйверами успешных изменений в Украине", - добавил он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подпишет указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации для ветеранов и их семей.

Источник: УНН
Теги: Украина, бизнес, ветераны, Президент, Владимир Зеленский
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