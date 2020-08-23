Таран подписал приказ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун"

КИЕВ. 23 августа. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о принятии на вооружение берегового ракетного комплекса "Нептун", передает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.

"Приказом Министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных Сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун", - сообщили в пресс-центре.

Соответствующий приказ сегодня, 23 августа, подписал Министр обороны Украины Андрей Таран.

В Минобороны добавили, что документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что принятие на вооружение комплекса "Нептун" сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.