"Черные ящики": Иран сообщил о шокирующих деталях катастрофы самолета МАУ

КИЕВ. 23 августа. УНН. Иран заявил в воскресенье, что анализ "черных ящиков" со сбитого украинского пассажирского самолета показал, что в воздушное судно попали две ракеты с интервалом в 25 секунд, и пассажиры были живы в течение некоторого времени после первого удара, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, сообщается, что вторая ракета попала в самолет через 25 секунд после первой, но только 19 секунд с этого промежутка были зафиксированы на записях из-за повреждения от первой ракеты, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Тураджи Дехгани-Зангане.

"Через 19 секунд после того, как первая ракета попала в самолет, голоса пилотов в кабине показали, что пассажиры были живы... 25 секунд спустя вторая ракета попала в самолет... Итак, с черного ящика самолета не было получено ни одного анализа характеристик и воздействия второй ракеты", - сообщил он.

По словам Зангане, летный экипаж самолета - два пилота и инструктор - до последнего пытались удерживать управление самолетом.

Он призвал также "не политизировать анализ данных с "черных ящиков".

Как сообщал УНН, Иран заявил, что готов к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ, следующий раунд запланирован на октябрь.