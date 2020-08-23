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Световая инсталляция флага Украины появилась на Арке ЧАЭС

Световая инсталляция флага Украины появилась на Арке ЧАЭС

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В ночь на воскресенье желто-голубыми цветами украинского Знамени засветилось самое подвижная сооружение в мире - Арка ЧАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, передает УНН.

"Ночью 23 августа ко Дню флага Украины и Дню Независимости проект ARTEFACT сделал световую инсталляцию флага Украины на объекте "Арка", что является самым подвижным сооружением в мире, возведенном над разрушенным реактором 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что, кроме флага, на "Арке" засияли также флаги более 40 стран-доноров и стран-вкладчиков фонда "Укрытие", участвовавшие в строительстве НБК. Масштабные световые инсталляции появились не только на Арке, но и на других сооружениях Зоны Отчуждения: колесе в Припяти и Градирне.

Мероприятие посетил в. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

"Очень символично, что мы сегодня являемся свидетелями патриотической акции по случаю Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины. И, хотя нашему государству исполняется всего 29 лет, а Чернобыльская катастрофа произошла 34 года назад, именно на нашу долю выпало преодоление ее последствий. Этот вопрос объединил не только украинцев, но и весь мир, ведь проблема требовала новых, нестандартных решений, которые нам удается находить только вместе. Чернобыльская зона отчуждения сегодня является частью общего с Офисом Президента проекта "Магниты Украины", который будет развиваться по трем направлениям: туристический, научный и инвестиционный ", - сказал он.

Как сообщал УНН, накануне к празднику в Киеве официально подняли самый большой флаг Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Чернобыль, флаг Украины, флаг, зона отчуждения
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