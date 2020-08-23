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Минздрав: Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина

Минздрав: Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина

КИЕВ. 23 августа. УНН. По состоянию на 23 августа для ослабления противоэпидемических мероприятий необходимым критериям не соответствуют 15 регионов Украины и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также город Киев.

Отмечается, что данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 23 августа в Украине зафиксировано уже почти 105 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - почти 2 тысячи.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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