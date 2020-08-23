В МИД Беларуси грубо ответили на слова Зеленского о перевыборах

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали слова Президента Украины Владимира Зеленского о перевыборах в республике, заявив, что не нуждаются в "заезженных советах", передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретар МИД Анатолий Глаз.

"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждают украинцев, и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов важных, которыми нужно ежедневно заниматься внутри своей страны, чем раздавать советы соседям", - сказал официальный представитель белорусского МИД.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что если бы он был на месте белорусского лидера, то "точно" провел бы голосование через месяц - и пригласил в качестве наблюдателей международные группы.