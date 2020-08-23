В МИД прокомментировали выводы Ирана о данных из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ
КИЕВ. 23 августа. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин прокомментировал последние заявления авиационных властей Ирана, которые озвучили некоторые выводы по анализу "черных ящиков" и высказалась о перспективах выплаты компенсаций за сбитый в начале года в небе возле Тегерана самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Прошло 8 месяцев с момента катастрофы и иранская сторона, которая отвечает за техническое расследование, наконец решила обнародовать результаты считывания "черных ящиков", которое, я хотел бы напомнить, произошло во Франции почти полтора месяца назад. И указанное расследование подтвердило то, что мы с самого начала предполагали, что самолет был абсолютно исправен, как и все его системы, все пилоты действовали в соответствии с имеющимися иструкциями, и более того указанный рейс получил все необходимые согласования на вылет от иранской как военной, так и гражданской администрации. Более того , четко подтверждено, что причиной трагедии стало попадание в самолет двух ракет противоракетной обороны иранской стороны", - сказал Енин.
"Будем требовать гарантий неповторения указанных инцидентов, и кроме того, требовать компенсаций как родственникам погибших пассажиров авиакомпании "МАУ", так и государству Украина. Мы надеемся, что иранская сторона предоставит нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какой бы горькой эта информация и правда не были", - добавил он.
Напомним, Иран заявил в воскресенье , что анализ "черных ящиков" со сбитого украинского пассажирского самолета показал, что в воздушное судно попали две ракеты с интервалом в 25 секунд, и пассажиры были живы в течение некоторого времени после первого удара.
Кроме того, накануне Иран заявил, что готов к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ, следующий раунд запланирован на октябрь.