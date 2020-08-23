Зеленский утвердил стратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны. Соответствующий указ № 342/2020 Глава государства подписал сегодня, 23 августа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Этот указ будет способствовать развитию системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, предоставит указанным категориям граждан доступ к качественным услугам.

Документ предусматривает создание условий для эффективного восстановления физических, психологических и социальных функций ветеранов войны, будет способствовать их возвращению к исполнению обязанностей военной службы или социальной и трудовой адаптации.

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Также Стратегия позволит создать условия для формирования и развития национального рынка услуг спортивной реабилитации всех вышеупомянутых категорий граждан и будет способствовать более эффективному информированию общества. В частности, документ предусматривает функционирование ветеранской медиаплатформы о мерах физкультурно-спортивной реабилитации, программ по подготовке, переподготовке и трудоустройству в сфере физкультурно-спортивной реабилитации.

Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен разработать и утвердить до 1 декабря текущего года план действий на 2021-2025 гг. относительно реализации Национальной стратегии развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, утвержденной этим указом.

Областные и Киевская городская государственная администрация должны обеспечить разработку и реализацию ежегодных местных планов мероприятий.

Ранее сегодня, в День Государственного флага Украины, Президент Владимир Зеленский, выступая на открытии III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы - там Украина", отметил необходимость улучшения лечения и реабилитации участников боевых действий. Глава государства заявил, что намерен подписать указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей.