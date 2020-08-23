Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5295

В Госдепе США анонсировали визит заместителя госсекретаря в Украину

В Госдепе США анонсировали визит заместителя госсекретаря в Украину

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Государственном департаменте США анонсировали поездку заместителя госсекретаря Стивена Бигуна в Литву, Россию, Украину и Австрию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Госдепа США.

“Заместитель госсекретаря Стивен Бигун посетит Вильнюс (Литва), Москву (Россия), Киев (Украина) 24-27 августа, где встретится с высокопоставленными правительственными руководителями для обсуждения ряда региональных и международных вопросов. Заместитель госсекретаря Бигун посетит Вену (Австрия) 27 августа для встречи с коллегами из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с целью обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая находится в Литве, в понедельник, 24 августа, встретится с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Литва
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.