В Госдепе США анонсировали визит заместителя госсекретаря в Украину

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Государственном департаменте США анонсировали поездку заместителя госсекретаря Стивена Бигуна в Литву, Россию, Украину и Австрию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Госдепа США.

“Заместитель госсекретаря Стивен Бигун посетит Вильнюс (Литва), Москву (Россия), Киев (Украина) 24-27 августа, где встретится с высокопоставленными правительственными руководителями для обсуждения ряда региональных и международных вопросов. Заместитель госсекретаря Бигун посетит Вену (Австрия) 27 августа для встречи с коллегами из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с целью обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая находится в Литве, в понедельник, 24 августа, встретится с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном.