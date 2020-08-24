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Зеленский: в 29-ю годовщину независимости Украины - 29-й день без боевых потерь на Донбассе

Зеленский: в 29-ю годовщину независимости Украины - 29-й день без боевых потерь на Донбассе

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня, в 29-ю годовщину независимости Украины, 29 дней, как на Востоке страны нет боевых потерь. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая с торжественной речью ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Сегодня 29-й день подряд у меня и у всей нашей Украины утро действительно хорошее. Перед нами стоит много новых вызовов, но сегодня 29 дней, как на востоке у нас нет боевых потерь. 29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев, 29 дней, как не плачут мамы, 29 дней, как жены и дети слышат в телефонной трубке "целую вас, мои родные, скоро вернусь домой", - сказал Глава государства.

По его словам, жители Востока также "слышат тишину".

"Сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости Украины мы все просим Бога об одном - пусть дни тишины станут месяцами, месяцы - годы, годы - веками, а потом тысячелетиями мира, согласия и процветания украинской земли. И мы верим, что это точно наступит", - добавил Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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