Зеленский о перемирии: украинцы на востоке слышат тишину

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинцы на востоке нашей страны 29-й день подряд "слышат тишину". Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая с торжественной речью на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Украины, СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными, и только одно сообщение делает утро добрым - раненых ноль, погибших - ноль. Сегодня 29-й день подряд у меня и у всей нашей Украины утро действительно хорошее", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня - 29 дней, как на востоке Украины нет боевых потерь.

"Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли они новость, что мы договорились о тишине? Они ответили: мы слышим не новость, мы слышим тишину", - добавил глава государства.

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