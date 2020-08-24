Президент призвал не соревноваться в том, кто "больше и правильнее" любит Украину

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина мечтает, чтобы ее дети были едины и сплочены. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая с торжественной речью ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я также думаю, каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились. Так, может, детям нечего соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать-Украину. Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что независимо от языка, религии, национальности, мы - братья и сестры, мы все - дети Украины, и никому не давать шанса посеять между нами раздор", - сказал Президент.

По его словам, шанс посеять раздор между нами нельзя дать "ни соседям, ни внутренним чужакам, тем, что обворовывали мать-Украину много лет, потому что никогда не считали ее родной".

Напомним, во время выступления Зеленский заявил, что украинцы на Востоке нашей страны 29-й день подряд "слышат тишину".