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Президент призвал не соревноваться в том, кто "больше и правильнее" любит Украину

Президент призвал не соревноваться в том, кто "больше и правильнее" любит Украину

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина мечтает, чтобы ее дети были едины и сплочены. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая с торжественной речью ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я также думаю, каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились. Так, может, детям нечего соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать-Украину. Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что независимо от языка, религии, национальности, мы - братья и сестры, мы все - дети Украины, и никому не давать шанса посеять между нами раздор", - сказал Президент.

По его словам, шанс посеять раздор между нами нельзя дать "ни соседям, ни внутренним чужакам, тем, что обворовывали мать-Украину много лет, потому что никогда не считали ее родной".

Напомним, во время выступления Зеленский заявил, что украинцы на Востоке нашей страны 29-й день подряд "слышат тишину".

Источник: УНН
Теги: Украина, День Независимости, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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