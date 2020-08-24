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Зеленский: ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим

Зеленский: ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 августа. УНН. Мы делаем все, чтобы наступил день, и Донецк, Луганск и Крым вернулись в страну, которую они не узнают - страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая с торжественной речью ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Каждая мама хочет, чтобы все ее дети всегда были дома. Да, к сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма, и мы делаем все, чтобы наступил день, и они вернулись в страну, которую они не узнают, которую сегодня мы строим вместе с вами. Страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории, хотя ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим. Страну, для которой высшая ценность - это жизнь и здоровье гражданина, а не то, за кого он голосовал на выборах президента", - сказал Зеленский.

Он пообещал сделать все, чтобы "каждый гражданин Украины в любом уголке планеты четко знал "я - украинец, а значит мое государство меня не оставит".

Напомним, Президент призвал не соревноваться в том, кто "больше и правильнее" любит Украину.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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