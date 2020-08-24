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Президент: мы строим страну, где споры будут только о том, как назвать ракету или корвет

Президент: мы строим страну, где споры будут только о том, как назвать ракету или корвет

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 августа. УНН. Мы строим такую страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корвет. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая с торжественной речью ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы строим именно такую страну. Страну, которая всегда готова дать отпор. Неважно, кто атакует - агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территорий, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корвет", - сказал Президент.

Он призвал всех, кто готов помогать украинцам строить такую страну - приобщаться.

"Другим - большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку, примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед", - заявил Глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что сейчас делается все, чтобы наступил день, и Донецк, Луганск и Крым вернулись в страну, которую они не узнают - страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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