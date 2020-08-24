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Премьер поздравил украинцев с Днем Независимости

Премьер поздравил украинцев с Днем Независимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Днем Независимости и поблагодарил всех, кто боролся и продолжает бороться за независимую европейскую державу Украину. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Акт провозглашения независимости был принят 29 лет назад. За это время родилось новое поколение украинцев. Более трети населения Украины родилась уже в независимом государстве. Но российская агрессия в Крыму и на Донбассе напомнила всем нам, что независимость - это точно не данность", - отметил он.

Он акцентировал, что тысячи украинцев погибли в боях именно за территориальную целостность и суверенитет Украины.

"И сегодня я благодарю всех, кто боролся и продолжает бороться за независимую европейскую державу Украину. Мы должны помнить, что прежде всего мы строим государство для наших детей. Их счастливая жизнь в Украине завтра - это наши с вами действия сегодня. Наша цель - создать сильное, эффективное государство, заботу которого будут чувствовать все граждане. Я верю, что независимая Украина будет именно такой. Поздравляю всех с праздником Независимости! Пусть Бог хранит всех нас и нашу прекрасную страну! Слава Украине!", - добавил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской возложили цветы к Стене памяти погибших защитников с начала российской агрессии против Украины.

Источник: УНН
Теги: День Независимости, Денис Шмыгаль
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