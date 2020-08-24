Зеленский дал "заслуженных артистов" Михалку и Дзидзьо

КИЕВ. 24 августа. УНН. Лидер группы Brutto Сергей Михалок и артист Михаил Хома (Дзидзьо) получили почетные звания "Заслуженные артисты Украины". Это было объявлено во время торжественной церемонии ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.

Артистов поздравил Президент Владимир Зеленский.

Во время церемонии Глава государства вручил государственные награды военным, ученым, врачам, полиции, артистам.

Как сообщал УНН, Зеленский инициировал основание государственных премий имени Бориса Патона и Мирослава Скорика.



