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Формула Штайнмайера, полномочия на границе, выборы: Маас о темах "нормандской" встречи министров

Формула Штайнмайера, полномочия на границе, выборы: Маас о темах "нормандской" встречи министров

Хайко Маас

КИЕВ. 24 августа. УНН. На следующей встрече министров иностранных дел в "нормандском формате" в сентябре планируется обсудить ряд политических вопросов. Об этом сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Для того, чтобы мы встретились в "нормандском формате" в сентябре на уровне министров иностранных дел, все вовлеченные стороны понимают, нам нужно встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения. С одной стороны есть перемирие, с другой - контрольные механизмы, которые должны применяться для контроля. Это касается также обустройства дополнительных пунктов пересечения", - сказал Маас.

По словам министра, существует также ряд социальных, экономических тем, которые обсуждались в Париже.

"Если нам удастся и если активно над этим будут работать на уровне МИД, тогда у нас будет возможность обсудить и политические вопросы, так называемую формулу Штайнмайера, когда состоятся региональные выборы, каким образом будет происходить передача полномочий на границе, о полномочиях военных. Это вещи, которые должны обсуждаться в "нормандском формате" на уровне МИД", - добавил он.

Напомним, глава МИД Украины Кулеба ожидает встречи глав МИД стран "нормандского формата".

Источник: УНН
Теги: МИД, Германия, Нормандский формат, Нормандская четверка
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