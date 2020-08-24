Поэт, конструктор и погибший военный: Зеленский удостоил звания Героя Украины трех человек

КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Так, по случаю 29-й годовщины независимости Украины Президент Владимир Зеленский на Софийской площади вручил высокие государственные награды, почетные звания и медали военнослужащим, спасателям, правоохранителям, медикам, учителям, ученым, спортсменам, артистам, выдающимся деятелям культуры и искусства.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу почетное звание Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” посмертно присвоено прапорщику Вячеславу Кубраку.

Почетным званием Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в укреплении обороноспособности и промышленного потенциала Украины, разработку новейших образцов вооружения Глава государства отметил во время торжеств на Софийской площади генерального конструктора — гендиректора ГП “Государственное Киевское конструкторское бюро ”Луч" Олега Коростелева.

Звание Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в обогащении украинской культуры и искусства, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность получил поэт и драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

Во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Президент призвал ценить и замечать труд и достижения граждан Украины каждый день, а не только по праздникам или когда общество сталкивается с той или иной проблемой.

“Когда началась российская аннексия Крыма и война на востоке, только тогда мы стали заботиться о собственной армии и гордиться своими военными. Когда произошел коронавирус, только тогда мы начали думать о медицине, замечать труд и подвиг врачей. Когда в Украине горел лесной огонь, только тогда мы стали ценить наших пожарных и спасателей. Давайте начнем замечать героев среди нас и ценить друг друга прямо сейчас, а не когда-нибудь. Не “только тогда”, — сказал Глава государства.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что сегодня, в праздник, “мы отметим наградами тех, кто ежедневно умножает нашу независимость”.

Напомним, Зеленский дал “заслуженных артистов” Михалку и Дзидзьо.