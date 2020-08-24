С Днем Независимости украинцев поздравили в Минобороны, Генштабе, ВСУ и ОС

КИЕВ. 24 августа. УНН. С 29-й годовщиной независимости нашего государства украинцев поздравили министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, начальник Генштаба Сергей Корнийчук и командующий ОС Сергей Наев, передает УНН.

"За все годы независимости в нашей стране произошло большое количество значимых событий. Многие из них были радостными и долгожданными, другие - требовали сил и стальной выдержки. Настоящим испытанием для Украины стали последние 6 лет, ведь нам пришлось противостоять агрессии внешнего врага - Российской Федерации. Однако коварные действия соседней страны нас не сломали. Украинские военнослужащие без колебаний и страха стали на защиту своей Родины. С оружием в руках, мужественно отвоевывая собственные земли, они отстаивали и продолжают бороться за права и свободы каждого гражданина Украины", - отметил Таран.

Он подчеркнул, что Минобороны прилагает максимум усилий для реформирования украинской армии, чтобы Вооруженные Силы были современными и сильными, чтобы как можно быстрее достичь нужного уровня партнерства с НАТО.

По словам Главнокомандующего ВСУ Хомчака, в этот день, как и столетия назад, украинцы с оружием в руках отстаивают право на собственную государственность.

"Бороться за свое государство - это высшая честь и долг гражданина. Спасибо всем, кто достойно его принял и самоотверженно встал на защиту своей земли", - отметил Хомчак.

Как отметил в свою очередь Корнийчук, в борьбе за свою независимость украинцы заплатили большой кровью, но эта борьба не завершилась и сегодня. "Деятельность Вооруженных Сил Украины вызывает высокое уважение и доверие общества, утверждает авторитет нашего государства в мире", - сказал генерал-лейтенант.

От имени командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично с национальным праздником государственности поздравил украинцев и Наев.

"Вклад Вооруженных Сил Украины на этом судьбоносном этапе развития государства является безценным. Благодаря мужеству и стойкости украинских военнослужащих мы остановили врага на востоке Украины и создали новые условия для восстановления территориальной целостности государства. Перед нами до сих пор возникают новые вызовы и задачи. Но я уверен, что вместе мы преодолеем любые препятствия на пути укрепления обороноспособности Украины", - подчеркнул командующий ОС.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Днем Независимости и отметил, что нужно быть едиными и помнить силу страны.