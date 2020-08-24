Павелко: "Сумели выстоять против военной агрессии и продолжаем развитие единой Украины"

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко поздравил украинцев с Днём Независимости, передаёт УНН со ссылкой на сайт УАФ.

"Свобода и несокрушимость, храбрость и непокорность, единство и непреодолимая вера являются основой независимости Украины и неотъемлемой частью нашего государства.

Государства, желанного многими поколениями украинцев и лучшей в мире родины, в истории которой было немало испытаний, побед и достижений.

Все эти важные исторические события из года в год питают нашу независимость, делают ее все более ценной, закаливая наш гражданский характер и патриотизм. Именно поэтому мы сумели выстоять против военной агрессии, стали сильнее и продолжаем развитие свободной, демократической и единой Украины.

Мы гордимся нашими защитниками, которые охраняют мир в Украине. Мы гордимся и чтим героев, павших за независимость нашего государства. Мы больше всего ценим наши единство и свободу. Ценим свободную, соборную, независимую Украину", - сказал Павелко.

Украинцам президент УАФ пожелал мира, достатка, процветания и "Божьего благословения для всей Украины".

Напомним, как сообщал УНН, в День Независимости, 24 августа, в столице прошел Марш защитников Украины.