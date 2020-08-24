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Две группы заявили, что не позволяли использовать их песни на концерте ко Дню Независимости

Две группы заявили, что не позволяли использовать их песни на концерте ко Дню Независимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. Представители групп "Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили о том, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте ко Дню Независимости. Об этом они написали в Facebook, передает УНН.

"Независимость - это свобода, уважение и к себе, и к другим, в том числе правам. Кажется, так банально и ясно? Не всем. По вопросам использования песни Океана Эльзы сегодня утром - нет, не давали разрешение! Более того - даже не обращались", - написала менеджер "Океана Эльзы" Виктория Хоменко.

При этом, на странице "Океана Эльзы" в Facebook опубликовали пост об уважении к авторским правам.

"Украина - это Европа. Европа - это уважение прав, в том числе авторских. Не правда ли, Офис Президента Украины?" - говорится в сообщении.

Также в комментариях под постом в Facebook продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов написал, что у него тоже никто не спрашивал об использовании песен. "Нет конечно, никто не спрашивал", - написал Алексей Согомонов.

Напомним, у Зеленского показали видеоролик ко Дню Независимости.

Источник: УНН
Теги: День Независимости
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