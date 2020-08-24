Зеленский в видеообращении призвал мировое сообщество к партнерству

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в День Независимости призвал мировое сообщество к всестороннему партнерству с Украиной и в своем видеообращении рассказал о том, какой сейчас является страна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Украина - зеленая, мирная и открытая. И эта самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас", - сказал Зеленский.

Также, подчеркивая преимущества Украины, Зеленский сказал и о начале земельной реформы, отметив, что с плодородием Украины "мы вместе можем накормить мир".

Напомним, ко Дню Независимости на официальном Telegram-канале Президента Украины Владимира Зеленского появилось видео, посвященное Украине.



