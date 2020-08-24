Суркисы не могут удовлетворить запросы Луческу - Денисов

КИЕВ. 24 августа. УНН. Ведущий программы "Великий Футбол" Александр Денисов высказал свое мнение о трансферной кампании киевского "Динамо" при новом наставнике - Мирче Луческу, передаёт УНН.

По его словам, у клуба проблемы с финансами.

"У братьев Суркисов проблемы с ПриватБанком. Они не вернули те средства, которые пытались вернуть. Я понимаю, что со свободными финансами в Динамо проблемы.

Второй вопрос: даже если бы этих проблем не было, насколько они готовы были бы тратить деньги на трансферы в нынешних экономических реалиях. И уж точно не готовы удовлетворить запросы Луческу, чтобы ему привезли 5-6 бразильцев на вырост. Чтобы они через 3-4 года стали игроками топ-уровня. Во вторых, этих бразильцев еще надо уметь находить", - сказал Денисов.

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Как писал УНН, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу" по выводу из "Привата" 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, что аффилированы с братьями Суркисами.

По мнению депутатов "Слуги народа", по мотивам расследования Kroll украинские правоохранители должны бы были уже открыть уголовное производство.

Но поскольку этого не происходит, депутаты из "Голоса" выступили за парламентский контроль этого вопроса и уже заявили, что готовы голосовать за образование соответствующей ВСК.