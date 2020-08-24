Зеленский выразил надежду на скорое окончание войны на Донбассе

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень надеется на скорое окончание войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, фрагмент которого транслировался в понедельник, передает УНН.

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - цитирует Президента телеканал.

Напомним, ранее сегодня Президент Зеленский заявил, что в 29-ю годовщину независимости Украины - 29-й день без боевых потерь на Донбассе.