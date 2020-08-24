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Зеленский выразил надежду на скорое окончание войны на Донбассе

Зеленский выразил надежду на скорое окончание войны на Донбассе

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень надеется на скорое окончание войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, фрагмент которого транслировался в понедельник, передает УНН.

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - цитирует Президента телеканал.

Напомним, ранее сегодня Президент Зеленский заявил, что в 29-ю годовщину независимости Украины - 29-й день без боевых потерь на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский
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