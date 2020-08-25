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Сегодня в повестке дня Рады капитальный ремонт дороги Киев-Одесса и объездная Львова

Сегодня в повестке дня Рады капитальный ремонт дороги Киев-Одесса и объездная Львова

КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня, 25 августа, Верховная Рада соберется на внеочередную сессию. Среди вопросов - два законопроекта о капитальном ремонте и строительстве дорог, сообщает УНН.

Речь идет о президентских законопроектах №№ 0055 и 0056.

Первый должен ратифицировать финансовое соглашение "Европейские дороги Украины III" (проект "Развитие трансъевропейской транпортной сети") между Украиной и Европейским инвестиционным банком о привлечении займа, в рамках которого планируется капитальный ремонт дороги Киев-Одесса и строительство объездной Львова.

"Целью проекта является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог по маршрутам международных транспортных коридоров путем строительства обхода г. Львова и капитального ремонта участков международной автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса (субпроекты). Инвестиции в субпроекты будут способствовать повышению безопасности дорожного движения, скорости, экономичности и комфортности перевозок пассажиров и грузов и положительно повлияют на региональное и общее экономическое развитие Украины и международный имидж Украины", - говорится в сопроводительных документах.

В то же время законопроект № 0056 должен ратифицировать еще одно финансовое соглашение (проект "Транспортная связь в Украине - Фаза І") между Украиной и Европейским инвестиционным банком, которым в частности предусмотрено установление Интеллектуальных транспортных систем, а также строительство развязок на дорогах.

"Ожидается, что инвестиции в субпроекты (отдельные небольшие дорожные объекты) будут способствовать повышению безопасности дорожного движения, управлению и контролю движения автотранспортных средств в результате установления Интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и положительно повлияют на региональное и общее экономическое развитие Украины", - указано в пояснительных документах.

Источник: УНН
Теги: ВР, дорога
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