День Независимости: Лукашенко поздравил Украину с праздником "в сложных условиях современного мира"

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины, пишет УНН со ссылкой на сайт белорусского президента.

“Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира”, — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

“Президент Беларуси пожелал своему украинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины — мира, стабильности и благополучия”, — добавили у белорусского президента.

Стоит отметить, что поздравление с Днем Независимости прозвучало на фоне ухудшения украино-белорусских отношений вокруг ситуации с выборами президента Республики Беларусь.