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ВР сегодня планирует рассмотреть вопрос об увеличении минимальной зарплаты

ВР сегодня планирует рассмотреть вопрос об увеличении минимальной зарплаты

КИЕВ. 25 августа. УНН. Верховная Рада Украины сегодня соберется на внеочередную сессию, где планирует рассмотреть ряд вопросов, в том числе президентский законопроект об увеличении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн и постановление о эскизе Государственного Герба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВРУ.

Так, парламентарии планируют рассмотреть президентский законопроект № 3963 о внесении изменений в ЗУ “О государственном бюджете на 2020 год” относительно поднятия минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, а также альтернативные к нему № 3963-1, 3963-2.

Также планируется рассмотреть проект постановления № 3995 относительно определения лучшего эскиза большого Государственного герба Украины до 1 декабря 2020 года.

Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть вопрос ратификации: о получении Украиной макрофинансовой помощи от ЕС в размере до 1,2 млрд евро; о финансовой соглашение “Европейские дороги Украины III” по развитию трансевропейской транспортной сети.

Как сообщал УНН ранее, появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, об изменениях в госбюджет на 2020 год, которым предусматривается постепенное повышение в текущем году минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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