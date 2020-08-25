В "Слуге народа" рассказали, откуда у государства средства на повышение минималки

КИЕВ. 25 августа. УНН. У государства есть средства для повышения минимальной заплаты, что предусмотрено в президентском законопроекте, который в ВР будут рассматривать сегодня. Это повышение будет до 300 грн, поэтому в масштабах страны это незначительная сумма. Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает УНН.

"С Минфина и Минэкономики звучала информация, что у нас есть возможность, чтобы это повышение произошло. Давайте будем честными, это даже меньше, чем 300 грн, это в масштабах страны не такая значительная сумма", - сказал Качура, отвечая на вопрос, откуда у государства средства на повышение минимальной зарплаты.

По его словам, это правильное стремление Президента Владимира Зеленского, но такие вещи надо рассматривать в комплексе.

"Если мы говорим о следующих шагах - уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и предпринимателей. Это неотъемлемые вещи", - сказал Качура.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня соберется на внеочередную сессию, где планирует рассмотреть ряд вопросов, в том числе президентский законопроект об увеличении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн и постановление об эскизе большого Государственного Герба.



