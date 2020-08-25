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Раде рекомендовали принять постановление об избрании большого Государственного Герба

Раде рекомендовали принять постановление об избрании большого Государственного Герба

КИЕВ. 25 августа. УНН. Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять в целом проект постановления об избрании в 1 декабря 2020 года большого Государственного Герба Украины, передает корреспондент УНН.

"Предлагаю рекомендовать ВРУ проект постановления №3994, по результатам рассмотрения принять в целом", - сказал председатель комитета Андрей Клочко.

Следовательно, члены комитета приняли соответствующее решение.

"Безусловно, мы поддерживаем проект постановления. Присоединимся к сопровождению и организации процесса отбора лучшего эскиза", - сказал министр юстиции Украины Денис Малюська при обсуждении вопроса.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины сегодня соберется на внеочередную сессию, где планирует рассмотреть ряд вопросов, в том числе президентский законопроект об увеличении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн и постановление об эскизе большого Государственного Герба.

Источник: УНН
Теги: ВР
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