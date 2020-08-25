В Минздраве рекомендуют больницам сделать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Министерстве здравоохранения рекомендуют учреждениям здравоохранения сделать трехмесячный запас лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и провести кислородные точки до коек в больницах. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает корреспондент УНН.

"Министерство здравоохранения рекомендует учреждениям здравоохранения сделать определенный запас, а это трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, это сделать необходимый запас и резерв лекарственных средств, которые позволили бы в критической ситуации своевременно реагировать и оказывать помощь. Также особым требованием и рекомендацией на сегодняшний день является проведение кислородных точек к кроватям, которые развернуты в учреждениях здравоохранения, до 80%", - отметила она.

Напомним, Министерство здравоохранения работает над формированием номенклатуры для закупок лекарств на 2021 год.