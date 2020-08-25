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Разумков открыл внеочередную сессию ВР

Разумков открыл внеочередную сессию ВР

КИЕВ. 25 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередную сессию ВР, которая началась с гимна Украины, передает корреспондент УНН.

"В зале зарегистрировано 254 народных депутатов Украины. Внеочередную сессию ВРУ объявляю открытой ", - сказал Разумков.

Добавим, что дополнительная сессия проходит по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины сегодня соберется на внеочередную сессию, где планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности президентский законопроект об увеличении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн и постановление об эскизе большого Государственного Герба.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков
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