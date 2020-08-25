ВР приняла законопроект Зеленского о повышении минималки до 5 тыс. грн

КИЕВ. 25 августа. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5 тыс. грн, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроектом предусмотрено повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября в размере 5000 гривен в месяц (рост на 5,86 процента). Также предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки и установление его в размере 2225 гривен (повышение составит 5,86 процента).

Как отмечается в пояснительной записке, вместе с поднятием минимальной зарплаты предусмотрено увеличение плановых налоговых поступлений на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц - на 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн гривен.

Как сообщал УНН ранее, появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, об изменениях в госбюджет на 2020 год, которым предусматривается постепенное повышение в текущем году минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.



