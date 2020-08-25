ВР поддержала изменения в бюджет по госгарантиям на портфельной основе

КИЕВ. 25 августа. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №3659 о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год в части предоставления госгарантий в обеспечение обязательств по кредитам. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроектом вносятся изменения в госбюджет на 2020 год в части возможности предоставления государственных гарантий в обеспечение обязательств по кредитам ЧАО "Укргидроэнерго", освободив его от обязательства предоставлять обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и платить в государственный бюджет плату за их предоставление при наличии соответствующего решения правительства.

Кроме того, предусматривается возможность предоставления государственных гарантий на портфельной основе в сумме до 5 000 000 тыс. грн в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю заимствований субъектов хозяйствования - резидентов Украины перед банками-кредиторами.

Также нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, ВРУ отправила на повторное первое чтение законопроект № 3598, поданный Кабинетом министров, о введении механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулировании порядка уплаты налогового долга.



