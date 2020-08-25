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Разумков рассказал, что журналистов не пустят в ВР из-за коронавируса

Разумков рассказал, что журналистов не пустят в ВР из-за коронавируса

КИЕВ. 25 августа. УНН. В ВР планировали с началом четвертой сессии парламента допустить в кулуары журналистов, однако, из-за роста заболеваемости коронавирусом их допускать не будут. Сейчас заболевшие есть и народные депутаты. Об этом сообщил на брифинге глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Мы планировали, что мы откроем кулуары во время пленарной работы в режиме 4 сессии. Однако, я думаю вы видите те показатели, которые есть в Украине - за 2 тыс. у нас переваливало, сегодня 1658 человек заболело... Это также не является секретом, что болеют народные депутаты. По стостоянию на сегодня также есть заболевшие коронавирусом. При всем уважении сейчас дать доступ в кулуары, думаю, будет малореалистично", - сказал Разумков.

Также он отметил, что сейчас двое нардепов болеют COVID-19, но фамилий не назвал.

Напомним, парламентарий из фракции "Слуга народа" Роман Грищук заразился коронавирусной инфекцией.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, журналисты, Коронавирус, Дмитрий Разумков
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