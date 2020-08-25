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Зеленский предложил предусмотреть смягченные условия въезда белорусов в Украину на фоне пандемии

Зеленский предложил предусмотреть смягченные условия въезда белорусов в Украину на фоне пандемии

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ по итогам совещания под председательством Президента, где обсуждался вопрос регламента запрета на въезд для иностранцев из стран в "красной зоне" по COVID-19, передает УНН.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - заявил Президент Украины.

Напомним, на совещании отмечалось, что в мире наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, Коронавирус, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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