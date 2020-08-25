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COVID-19 болеют два нардепа — Разумков

COVID-19 болеют два нардепа — Разумков

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Верховной Раде Украины COVID-19 сейчас болеют два народных депутата. Об этом заявил на брифинге во вторник глава ВРУ Дмитрий Разумков, не называя, при этом, их фамилий, передает корреспондент УНН.

"Я не буду сейчас переходить на фамилии, насколько мне известно - два (больных COVID-19 нардепа - ред.)", - проинформировал Разумков, отвечая на вопрос, сколько нардепов болеют коронавирусной болезнью.

Он также отметил, что Аппарат ВРУ постоянно обеспечивает дезинфекцию помещения парламента.

Напомним, ранее стало известно, что у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Как стало известно сегодня, состояние здоровья Тимошенко остается тяжелым. Сейчас она получает необходимый курс терапии.

Источник: УНН
Теги: ВР, Коронавирус, нардепы, Дмитрий Разумков
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