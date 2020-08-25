Верещук стала на защиту бизнеса: социальны стандарты не должны повышаться за счет роста налогов

КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня Рада повысила минимальную зарплату до 5 тысяч гривен с 1 сентября. Комментируя соответствующую президентскую инициативу, народный депутат Украины, кандидат на пост мэра Киева Ирина Верещук заявила о необходимости поиска баланса между налогообложением бизнеса и социальными стандартами. Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24", передает УНН.

По словам политика, повышать социальные стандарты категорически нельзя за счет давления на бизнес. А найти источники для таких нужд - задача правительства.

"Мы должны их (источники повышения социальных стандартов - ред.) найти. Для этого нужно выполнить ряд задач. Если нужно это решить через законодательное поле - пусть обращаются, мы проголосуем. Но не через одалживание, не через долговые удавки, а реальный сектор. Путем уплотнения, путем того, чтобы не вымывались деньги из госбюджета, путем усиления контроля - над таможней, над налоговыми поступлениями. Но не путем давления на бизнес", - отметила депутат.

При этом, по словам Верещук, повышение налогов для бизнеса не должно быть сегодня источником увеличения доходов государства.

"Люди и так после пандемии страдают, потому что не могут выйти даже на докризисный уровень. Они не могут позволить себе оплатить все налоги за всех своих работников. И тут нужно смотреть глазами бизнеса, тут я на стороне бизнеса. Хотя я как государственник понимаю, что нужно собирать налоги, но я понимаю и людей - малый и средний бизнес. Что делать людям, которые не могут заплатить все необходимые выплаты в бюджет, если оформят всех своих работников? Поэтому нужно найти баланс между тем, как обеспечить бизнес и как увеличить социальные стандарты, которых все ждут. Задача Кабмина - найти этот баланс. Все, что зависит от парламента, мы сделали", - сказала она.

Как сообщал УНН, ВР приняла законопроект Зеленского о повышении минималки до 5 тыс. грн.