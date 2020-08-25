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Эксперт рассказал, как одно решение Мининфраструктуры избавило 150 тыс. моряков от взяток

Эксперт рассказал, как одно решение Мининфраструктуры избавило 150 тыс. моряков от взяток

КИЕВ. 25 августа. УНН. Ликвидировав Инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков, Министерство инфраструктуры прекратило коррупционные потоки, которые процветали внутри органа последние 15 лет. Об этом в комментарии УНН заявил бывший заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир Работнев.

Он напомнил, что Инспекцию создавали с целью включить Украину в так называемый "Белый список" Международной морской организации.

"Чтобы наш диплом признали во всем мире. Для этого Инспекция и была нужна, но она эту работу давно выполнила. И все, что делала Инспекция последние 15 лет, было связано с большими коррупционными потоками. Более того, последние 15 лет Инспекция существовала незаконно - она не имела права предоставлять услуги от имени государства, поскольку это может делать только госорган, которым Инспекция ни была", - говорит Работнев.

Эксперт говорит, что купить диплом моряка через Инспекцию не составляло труда.

"У нас 150 тыс. моряков, то есть 150 тыс. украинских семей кормятся с моря и флота. Представьте себе, что 150 тыс. человек получают дипломы за взятки. Каждые пять лет - так часто морякам нужно подтверждать свой диплом. Объем этого хозяйства - это весомая доля ВВП Украины, и продолжать обслуживать моряков такими инспекции совершенно не в интересах Украины. Поэтому я считаю, что ликвидация инспекции - это государственный шаг. Я надеюсь на то, что процесс подготовки моряков упростится", - добавил Работнев.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий информировал, что это только первый шаг к упрощению системы подготовки и дипломирования моряков. Он, в частности, предусматривает внедрение удобных цифровых сервисов, в частности, электронного кабинета моряка https://sea.e-transport.gov.ua.

"Это позволит исключить коррупцию, а также освободит моряков от посредников и необходимости личного присутствия", - подчеркнул министр.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров Украины ликвидировал Инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Источник: УНН
Теги: взятка, Украина, моряки, Мининфраструктуры
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